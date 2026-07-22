Юрий Бурлачко рассказал о текущих проектах в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Кубани

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Краснодарского края

Руководитель ЗСК отметил, что для большинства краевых ведомств разгар курортного сезона – это время особой ответственности. Обеспечение комфорта и безопасности жителей и гостей региона – приоритетная задача, в том числе и для жилищно-коммунальных служб.

- Для работников ЖКХ лето остается жарким вне зависимости от погодных условий. С одной стороны, наступает период интенсивных строительно-монтажных и ремонтных работ, когда после весенней распутицы можно завершить уже начатые проекты и приступить к реализации новых. И в то же время колоссальную нагрузку испытывают старые инженерные коммуникации, что, к сожалению, приводит к увеличению числа аварий, на ликвидацию которых необходимо оперативно перебрасывать дополнительные силы и средства, - сказал Юрий Бурлачко.

Несмотря на объективные трудности и непростую экономическую ситуацию, обновление водопроводных и канализационных сетей на Кубани продолжается. На данный момент реализуются три масштабных проекта.

В рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» и регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в Краснодарском крае на разных этапах реализации находится 140 сооружений и более 176 км сетей соответствующей инфраструктуры. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026-2028 годы.

В краевой столице строится вторая очередь главного канализационного коллектора. Стоимость проекта составляет порядка 20 млрд рублей. Он закроет вопрос водоотведения для более 1,2 млн жителей Краснодара.

На Черноморском побережье будут обновлены 22 канализационно-очистных сооружения общей стоимостью 91 млрд рублей.

По словам Юрия Бурлачко, все это – фундамент общего комфортного будущего региона. Сегодня стоит задача по максимуму использовать имеющиеся ресурсы и возможности для достижения поставленных целей.