Водитель ВАЗ 2115 погиб в ДТП с грузовиком в Абинском районе Кубани

Водитель легковушки погиб Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

22 июля около 10 утра на трассе Краснодар — Верхнебаканский произошло смертельное ДТП. По предварительным данным Госавтоинспекции региона, водитель грузовика IVECO при повороте к АЗС не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 2115. В результате машины столкнулись.

За рулем легкового авто находился житель Абинского района. Он получил тяжелые травмы и скончался прямо на месте ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции Кубани призывают автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Особое внимание инспекторы просят уделять маневрам: важно быть максимально собранным и всегда предоставлять преимущество тем транспортным средствам, которые имеют на это право согласно ПДД.

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