Избил продавца и покусал охранников: Покупатель устроил дебош в ТЦ Новороссийска

Дебошира передали полицейским Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии усмирили крайне агрессивного посетителя одного из торговых центров на улице Советов. Мужчина устроил дебош в мебельном магазине, напав на продавца и искусав пытавшихся задержать его охранников.

Как выяснили прибывшие по сигналу «Тревога» росгвардейцы, причиной неадекватного поведения местного жителя стал спор из-за документов. Мужчина заказал доставку дивана, однако при изучении договора обнаружил, что на бумаге отсутствует печать. Вместо мирного решения вопроса клиент перешел к рукоприкладству: он без лишних объяснений ударил продавца мебели по лицу, рассек ему лоб.

На помощь пострадавшему поспешили сотрудники службы безопасности торгового центра. Однако нападавшего это не остановило. Защищаясь от секьюрити, дебошир начал их кусать. Буйный покупатель успокоился только после того, как в конфликт вмешались сотрудники Росгвардии.

«Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали полицейским, а пострадавших – медикам», – рассказали в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.