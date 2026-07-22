Где в Крымском районе есть бензин 22 июля 2026

В Крымском районе Кубани работают 24 АЗС Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 13:00 22 июля, в Крымском районе работают 24 АЗС, еще четыре станции временно не отпускают топливо. На части заправок действуют ограничения, введенные собственниками: горючее выдают только по топливным картам, по договорам, для спецтранспорта либо с лимитом на заливку в баки, сообщает МЦУ района.

Доступность топлива на АЗС

«Роснефть» (ул. Синева): АИ 95 и ДТ — только для спецслужб, АИ 92 — по топливным картам.

«Роснефть» (ул. Привокзальная): в наличии Пульсар, АИ 95, АИ 92, ДТ.

«Роснефть» (ФАД 146, Краснодар — Верхнебаканский, слева): Пульсар, АИ 92 и ДТ — в наличии, АИ 95 — по топливным картам.

«Роснефть» (ул. Коммунистическая): АИ 95, АИ 92, ДТ — по топливным картам.

АЗС (ул. Кирова): АИ 95, АИ 92, ДТ — в наличии.

«Лукойл» (автодорога Крымск — Джигинка, справа): АИ 95, АИ 92, ДТ — в наличии.

«Лукойл» (ул. Маршала Жукова, район 1201): АИ 95, АИ 92, ДТ — для спецтехники.

Фирма «Панда» (ул. Кирова, 156): АИ 95, АИ 92 — в наличии, ДТ — для спецтехники.

Фирма «Панда» (ФАД 146, Краснодар — Верхнебаканский, справа): АИ 95, АИ 92, ДТ — в наличии.

«Рассвет» (ул. Маршала Жукова), «RUSOIL» (несколько точек), «Газпромнефть» (ст. Варениковская), «Уфимнефть» (разные локации), «Татнефть» (трасса Краснодар — Верхнебаканский) и другие станции — в большинстве случаев АИ 95, АИ 92 и ДТ доступны, но с учетом локальных ограничений.

«Ситуация меняется в течение дня», – предупредили в МЦУ.

Власти и профильные службы принимают меры для стабилизации обстановки. Жителей просят не закупать топливо впрок — это поможет избежать очередей и сохранить доступность горючего для всех автомобилистов.

Также предупреждают: не приобретайте бензин с рук — это незаконно и небезопасно. Если вы заметили факты нелегальной торговли топливом, незамедлительно сообщите координаты в полицию по номеру 102.