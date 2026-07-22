Стоимость услуг мобильной связи вырастет в Краснодарском крае

Мобильная связь станет дороже Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотовые операторы и в Краснодарском крае, и в целом по всей России повышают тарифы. Об этом компании уведомили абонентов по СМС и разместили информацию на своих сайтах.

Так, «Билайн» с 1 июля поднял стоимость пакета услуг на 12% — с 1000 до 1120 рублей, объяснив это ростом расходов и инфляцией. «Мегафон» анонсировал повышение примерно на 14% с 26 июля: один из тарифов подорожает с 550 до 637 рублей. Изменения затрагивают в основном архивные планы, которые долго не пересматривались. Аналогичные корректировки проводит и Yota: с 18 июля плата выросла примерно на 16,5% (около 100 рублей). В «Вымпелкоме» пояснили, что актуализируют цены с учетом рыночной динамики.

Регуляторы держат ситуацию на контроле. В ФАС анализируют обоснованность повышения тарифов и при необходимости примут меры, пишет издание «Известие». В Минцифры отмечают: рост потребления данных и переход на более высокие скорости вынуждают операторов модернизировать сети, что влечет дополнительные расходы. При этом важно учитывать интересы абонентов и предлагать гибкие тарифные планы.

Тенденция затрагивает не только мобильную связь: в первом полугодии 2026 года тарифы на домашний интернет выросли на 10–20 % (для сравнения, за весь 2025 год прирост составил 5–7%). Эксперты связывают ускорение темпов подорожания с повышенной нагрузкой на фиксированные сети и ростом операционных расходов провайдеров.