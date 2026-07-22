На Кубани 206 компаний уличили в нарушении закона о персональных данных

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Почти 94% проверенных в первом полугодии 2026 года организаций Краснодарского края допустили нарушения законодательства о персональных данных при работе своих сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роскомнадзора, передает радиостанция «Бизнес ФМ Краснодар».

Всего за отчетный период специалисты ведомства провели 32 контрольных мероприятия, проинспектировав интернет-ресурсы 220 юридических лиц. По итогам проверок несоблюдение правил обращения с личной информацией граждан выявили у 206 операторов. По фактам грубых нарушений инспекторы составили 50 административных протоколов. К началу июля суды привлекли к ответственности 32 организации, наложив на них штрафы на общую сумму 553,3 тыс. рублей. Остальным нарушителям были направлены предписания, которые компании исполнили в установленный срок.

Кроме того, надзорный орган зафиксировал 93 нарушения в деятельности средств массовой информации в рамках 145 проверок. У операторов связи выявили 59 нарушений, по которым составили 108 протоколов. Также за шесть месяцев на основании 225 судебных решений Краснодарского края и Республики Адыгея в Единый реестр запрещенной информации были внесены 335 указателей интернет-страниц.