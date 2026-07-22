Сочинский национальный парк вошел в топ 3 самых посещаемых в России

Сочинский нацпарк вошел в тройку самых посещаемых в России Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сочинский национальный парк вошел в тройку лидеров среди особо охраняемых природных территорий страны. Он занял третью строчку рейтинга по данным за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев парк принял 1 миллион 757 тысяч туристов, причем только за июнь его посетили 343 тысячи человек.

Лидером рейтинга стал национальный парк «Лосиный остров» (Московская область) — с начала года его посетили более 2,2 миллиона человек (в том числе свыше 400 тысяч в июне). На втором месте оказался Кисловодский национальный парк (Ставропольский край) с результатом 2 миллиона 74 тысячи туристов за полугодие. При этом по итогам июня Кисловодский парк вышел на первое место по посещаемости в стране: его гостями стали 424 тысячи посетителей.

В десятку самых популярных природных территорий также попал Кавказский государственный природный биосферный заповедник. За полгода там побывали 280 тысяч человек.

Всего в первом полугодии 2026 года охраняемые природные территории России посетили свыше 9 миллионов человек. Как отметили в пресс службе Росзаповедцентра Минприроды России, развитие экотуризма — один из приоритетов федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».