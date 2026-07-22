Пользователи запустили флешмоб в помощь пострадавшим продавцам Wildberries

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В российском сегменте социальных сетей развернулась инициатива по оказанию поддержки отечественным предпринимателям, чьи товары были уничтожены в результате недавних атак БПЛА по логистическим центрам Wildberries. Интернет-пользователи активно участвуют в кампании, направленной на стимулирование продаж продукции пострадавших малых и средних бизнесов.

Суть флешмоба заключается в публикации скриншотов онлайн-корзин маркетплейса, заполненных исключительно российскими товарами. Участники призывают свою аудиторию не только приобретать продукцию отечественного производства, но и делиться собственными подборками, используя специальные хештеги для распространения акции.

Напомним, за последние дни произошло несколько инцидентов с участием беспилотников. 18 июля атакам подверглись логистические комплексы Wildberries в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). В ночь на 22 июля удары были нанесены по центрам компании в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край). Эксперты оценивают общий ущерб продавцов в сумму до 120 млрд рублей.