Более 17 млн рублей выплатили за снятые на Кубани фильмы

В Краснодарском крае сняли более 70 фильмов и сериалов за шесть лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае кинопроизводителям компенсировали очередную часть затрат на создание фильмов. В рамках региональной системы поддержки кинокомпаниям выплатили более 17 миллионов рублей за съемки, прошедшие на территории Кубани. О развитии киноиндустрии в регионе рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Программа субсидирования действует в Краснодарском крае уже шестой год. По ее условиям, организаторы съемок могут вернуть до 30% от фактически потраченных в регионе средств на производство фильмов и сериалов.

«На эти цели направили уже свыше 250 миллионов рублей, поддержкой воспользовались 39 кинокомпаний, которые выпустили более 70 кинофильмов, — сообщил Руппель. — Система региональных рибейтов не только поддерживает кинокомпании, но и привлекает в край новых кинопроизводителей и позволяет Кубани занять достойное место на экранах и показать зрителю образ нашего гостеприимного и благодатного региона».

Возмещение затрат стимулирует киностудии выбирать локации Краснодарского края для съемок, что также положительно сказывается на местной экономике: съемочные группы привлекают к работе кубанских специалистов, арендуют технику, бронируют гостиницы и пользуются услугами локального бизнеса.

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