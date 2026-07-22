Для здания центральной районной больницы в Новокубанске утвердили предмет охраны

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Новокубанске утвердили предмет охраны для исторического здания центральной районной больницы, расположенного на улице Карла Маркса. Этот статус позволит сохранить уникальный архитектурный облик старинного сооружения и защитить его ценные элементы от разрушения или неквалифицированного ремонта.

Больничный корпус имеет богатую историю — здание было возведено в конце XIX века. В те годы оно являлось частью знаменитого имения «Хуторок» барона Рудольфа Штейнгеля, которое считалось одним из самых передовых и успешных сельскохозяйственных предприятий Российской империи, рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Установление особенностей объекта, определяющих его историко-культурную ценность, позволит не допустить искажение архитектурного облика старинного здания и утрату ценных элементов, – прокомментировал вице-губернатор Роман Лузинов. – Утвержденный предмет охраны будет учитываться при проведении любых работ на памятнике».

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