В Краснодаре временно изменили маршрут троллейбуса № 8 из-за коммунальной аварии

Маршрут временно изменился Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре временно скорректировали схему движения общественного транспорта. Из-за коммунальной аварии на фекальном коллекторе по улице Кожевенной приостановлено движение троллейбусов, следующих по маршруту № 8.

По информации МУП «КТТУ», ограничения вводятся ориентировочно на один час. На время проведения аварийно-восстановительных работ движение «восьмерки» будет организовано по усеченному маршруту.

«Троллейбусы этого маршрута будут двигаться от Центрального колхозного рынка до ж/д вокзала "Краснодар-l" и обратно», – рассказали в пресс-службе городского перевозчика.

Пассажиров просят быть внимательными, заранее планировать поездки по городу и учитывать временные изменения при выборе маршрутов.