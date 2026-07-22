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НовостиОбщество22 июля 2026 14:45

«Рисовала» баланс для ЦБ: экс-бухгалтер кооператива на Кубани ответит за подлог документов

На Кубани экс-бухгалтер кредитного кооператива фальсифицировала отчеты для ЦБ
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Уголовное дело направлено в суд

Уголовное дело направлено в суд

Фото: Архив "КП".

В Главном управлении Генеральной прокуратуры РФ по СКФО и ЮФО утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера одного из кредитных потребительских кооперативов Краснодарского края. Она предстанет перед судом по обвинению в фальсификации финансовой отчетности организации (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 году в городе Славянске-на-Кубани обвиняемая, желая скрыть реальное экономическое состояние кооператива и замаскировать признаки его неминуемого банкротства, пошла на подлог. Женщина умышленно внесла в официальные отчеты о деятельности КПК заведомо недостоверные, приукрашенные сведения об обязательствах и общем финансовом положении организации. В последствии эти сфальсифицированные документы были направлены главному финансовому регулятору страны — в Центральный банк Российской Федерации.

«Уголовное дело направлено в Славянский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу», – сообщили в ГУ Генпрокуратуры РФ по СКФО и ЮФО.