AY YOLA и OTYKEN бесплатно выступят в горах Сочи 25 июля

Трио AY YOLA выступит на фестивале в Сочи. Фото из соцсетей музыкального проекта

Этим летом на курорте запланировано более 200 знаковых событий. Конец июля и август порадуют жителей и гостей города невероятным разнообразием: от этнической музыки и автофестивалей до выступлений олимпийских чемпионов и матчей Первой лиги, рассказали в мэрии Сочи.

«Разнообразный событийный календарь – это обязательная часть нашей большой концепции курортного сезона «Выбирай Сочи – 2026», – рассказал директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Евгений Отрохов. – Сочи – город для семейного отдыха, поэтому курорт в любое время года готов предоставить огромный выбор активностей и развлекательных мероприятий для гостей самого разного возраста».

Сибирский этно-рок на высоте

Уже в эту субботу, 25 июля, горы Сочи станут площадкой для уникального музыкального события. В рамках Международного фестиваля искусств «Сириус — Роза Хутор» на площади у Ратуши выступят амбассадоры сибирской культуры.

Перед зрителями предстанут лауреаты премии Russian World Music Awards — трио AY YOLA, а также всемирно известная этно-группа OTYKEN, чьи песни на редких языках коренных народов Сибири покорили миллионы слушателей на стримингах.

Концерт начнется в 18:00, вход для всех желающих свободный.

Жаркий август в горах: юмор и автокультура

В последний месяц лета эпицентр событий сместится еще выше в горы. В МКК «Роза Холл» пройдут съемки популярного «Comedy на высоте» с совершенно новыми номерами, которых еще не было на ТВ.

А с 6 по 9 августа курорт примет крупнейший автомобильный фестиваль страны «Граундед». Это событие объединит автокультуру, музыку, спорт и технологии. Главной фишкой фестиваля станет первая в России дрифт-трасса, обустроенная на рекордной высоте 940 метров над уровнем моря. Гостей ждут выступления именитых пилотов, выставочные зоны редких авто и фуд-корты на высотах 960 и 1100 метров.

Культурная программа на побережье: цирк, театр и лед

Не менее насыщенная жизнь кипит и в прибрежном кластере Сочи.

В Зимнем театре продолжаются гастроли Марийского академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева. А в начале августа на сцену со своей интерактивной программой «Волшебные кошки» выйдет знаменитый Театр кошек Юрия Куклачева.

В Сочинском государственном цирке все лето идет грандиозное шоу заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе «Бурлеск», в котором задействовано более 100 титулованных артистов.

На Сочи Парк Арене до 30 сентября продолжаются показы сказочного шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Главные роли исполняют олимпийские чемпионы и звезды фигурного катания: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Марк Кондратюк и другие.

Большой спорт возвращается на «Фишт»

Для любителей спорта главным событием станет 26 июля. В этот день на стадионе «Фишт» стартует новый сезон ПАРИ Первой Лиги по футболу. ФК «Сочи» проведет свой первый домашний матч в рамках регулярного чемпионата, где начнет борьбу за возвращение в элиту российского футбола. Впереди у команды — 17 домашних встреч и участие в FONBET Кубке России.