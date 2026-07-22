Троллейбус с интернетом запущен на маршруте № 6 в Новороссийске

Новороссийск тестирует Wi-Fi в общественном транспорте Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске общественный транспорт выходит на новый уровень комфорта: на маршруте № 6 «Железнодорожный вокзал — 9-й микрорайон» начал курсировать троллейбус с бесплатным Wi-Fi.

Теперь пассажирам не нужно тратить мобильный трафик, чтобы ответить на сообщения, проверить почту или почитать новости. Стоит отметить, что этот же борт (номер 24) уже знаком горожанам — ранее на нем запустили аудиогид «Узнай город в пути». Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Подключиться к сети легко: достаточно выбрать в списке доступных сетей «transport_free» и пройти авторизацию. Система предлагает три удобных способа подтверждения личности — через SMS, автоматический звонок или портал «Госуслуги». Сейчас доступ в интернет работает в тестовом режиме. Если технические испытания пройдут успешно, Wi-Fi оснастят и другими троллейбусами города.