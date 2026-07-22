Губернатор Кубани сообщил о гибели девушки после обстрела склада маркетплейса

В Краснодаре скончалась пострадавшая от атаки украинских дронов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре умерла девушка, получившая ранения в результате атаки ВСУ на складской комплекс. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Еще трое человек остаются под наблюдением медиков, шестерым оказана амбулаторная помощь», — сообщил глава региона.

По словам Кондратьева, пожар на краснодарском складе уже локализован. Ситуация в Армавире также стабилизировалась: возгорание на местном предприятии полностью ликвидировано. К сожалению, в Армавире погиб охранник; губернатор поручил главе города Андрею Харченко оказать семье погибшего всю необходимую поддержку.

Кроме того, глава Кубани распорядился помочь жителям Краснодара и Динского района в восстановлении поврежденных домов. Профильным ведомствам поручено проанализировать потенциальные цели атак и принять меры по усилению защиты объектов.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о теракте. Поводом послужила атака украинских беспилотников на логистические склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края.