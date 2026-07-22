Суд в Краснодаре отправил ростовчанку под стражу за убийство сожителя

Женщина обвиняется в убийстве сожителя на Тепличной улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительнице Ростовской области предъявили обвинение в убийстве сожителя. По ходатайству следствия суд заключил её под стражу — меру пресечения избрали на срок до 19 сентября 2026 года. С мужчиной обвиняемая расправилась в Краснодаре, где оба временно проживали. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По версии следствия, вечером 19 июля подозреваемая и её сожитель находились в арендованной квартире на улице Тепличной. Во время конфликта женщина нанесла мужчине множественные ножевые ранения в область груди и шеи, после чего скрылась. Потерпевший сумел выбраться из помещения и позвать на помощь соседей, которые вызвали экстренные службы. Несмотря на попытки реанимации, мужчина скончался на месте.

После убийства сожителя ростовчанка попыталась скрыться. Благодаря оперативной работе следователей и оперативников местонахождение подозреваемой было быстро установлено, и она была задержана.