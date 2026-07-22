Ущерб от атаки на склады в Краснодаре и Невинномысске превысит 200 млрд рублей

Масштабные пожары на складах Wildberries остановят поставки на юге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупнейший российский маркетплейс понес беспрецедентные убытки в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников на южные регионы России. Крупномасштабные пожары, охватившие логистические комплексы компании в двух субъектах, фактически вывели из строя ключевые распределительные мощности макрорегиона.

По предварительным оценкам аналитиков и страховых экспертов, ущерб от ударов по складам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске может составить 200–300 млрд рублей. Эта сумма включает не только затраты на восстановление зданий и высокотехнологичного сортировочного оборудования, но и стоимость уничтоженных товаров. По данным экспертов, в момент атаки на складах находились десятки тысяч оплаченных заказов, а также товарные запасы сотен независимых продавцов.

Ситуация осложняется приостановкой работы пострадавших филиалов на неопределенный срок. Паралич операционной деятельности в Краснодаре и Невинномысске неизбежно приведет к резкому росту логистических издержек из-за необходимости экстренного перераспределения грузопотоков.

Пресс-служба Wildberries пока не представила окончательный аудит финансовых потерь: на объектах продолжаются работы по ликвидации последствий пожаров и разбору завалов.