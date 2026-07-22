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НовостиПроисшествия22 июля 2026 17:51

Ущерб от атаки на склады в Краснодаре и Невинномысске превысит 200 млрд рублей

Эксперты оценили ущерб от атаки дронов на склады маркетплейса на юге России
Евгения ХАЛИКОВА
Масштабные пожары на складах Wildberries остановят поставки на юге

Масштабные пожары на складах Wildberries остановят поставки на юге

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупнейший российский маркетплейс понес беспрецедентные убытки в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников на южные регионы России. Крупномасштабные пожары, охватившие логистические комплексы компании в двух субъектах, фактически вывели из строя ключевые распределительные мощности макрорегиона.

По предварительным оценкам аналитиков и страховых экспертов, ущерб от ударов по складам Wildberries в Краснодаре и Невинномысске может составить 200–300 млрд рублей. Эта сумма включает не только затраты на восстановление зданий и высокотехнологичного сортировочного оборудования, но и стоимость уничтоженных товаров. По данным экспертов, в момент атаки на складах находились десятки тысяч оплаченных заказов, а также товарные запасы сотен независимых продавцов.

Ситуация осложняется приостановкой работы пострадавших филиалов на неопределенный срок. Паралич операционной деятельности в Краснодаре и Невинномысске неизбежно приведет к резкому росту логистических издержек из-за необходимости экстренного перераспределения грузопотоков.

Пресс-служба Wildberries пока не представила окончательный аудит финансовых потерь: на объектах продолжаются работы по ликвидации последствий пожаров и разбору завалов.