Турист из Камчатки оштрафован на 50 тыс рублей за дискредитацию ВС РФ в Сириусе

Мужчина снял работу ПВО и получил административный протокол Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские Сириуса совместно с сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю выявили в сети видеоролик, содержащий дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как установило следствие, 40-летний житель Петропавловска-Камчатского находился в Сириусе в отпуске. Во время отдыха мужчина снял на видео работу системы ПВО и опубликовал материал в своем канале в социальной сети, сопроводив его высказываниями, дискредитирующими ВС РФ.

Личность автора установили в тот же день. Мужчину задержали, после чего был составлен административный протокол. По решению суда нарушитель обязан выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории Сириус.