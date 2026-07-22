Кубань обновляет коммунальную инфраструктуру для туристов

Власти Кубани обсудили модернизацию ЖКХ на Кубани. Фото: max.ru/channel_yuriy_burlachko

Кубань проводит масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что в разгар курортного сезона на региональные ведомства ложится повышенная ответственность. Одна из ключевых задач — обеспечение комфорта и безопасности как для жителей Кубани, так и для миллионов туристов на побережье. Особую роль в этом процессе играют предприятия ЖКХ, работающие в условиях экстремального спроса.

По словам Юрия Бурлачко, именно летом коммунальные службы активизируют строительство, реконструкцию и ремонт объектов, используя благоприятные погодные условия. Это позволяет завершать текущие проекты и запускать новые программы развития инфраструктуры.

В то же время серьезное испытание проходят действующие инженерные сети, многие из которых были проложены десятилетия назад. Рост потребления воды и нагрузка на канализацию нередко приводят к авариям. Чтобы не допустить перебоев в работе жизненно важных систем, предприятия вынуждены оперативно мобилизовать дополнительные бригады и технику.

Несмотря на экономические вызовы, власти региона продолжают планомерное обновление коммунального сектора. Юрий Бурлачко подчеркнул, что модернизация водопровода и водоотведения остается приоритетным направлением развития края.

В рамках государственной программы и региональных проектов в Краснодарском крае одновременно реализуется строительство и реконструкция 140 объектов. Работы ведутся на 176 километрах инженерных сетей, а ввод новых мощностей в эксплуатацию запланирован до 2028 года.

Одним из наиболее значимых проектов является строительство второй очереди главного канализационного коллектора в Краснодаре. Его стоимость оценивается в 20 миллиардов рублей. После завершения работ система сможет полностью удовлетворить потребности более чем 1,2 миллиона жителей краевой столицы.

Масштабные преобразования затронут и Черноморское побережье. Здесь запланирована модернизация 22 канализационно-очистных сооружений, на которую выделено около 91 миллиарда рублей. Обновление инфраструктуры повысит надежность систем и создаст базу для дальнейшего роста курортной отрасли.