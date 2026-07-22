В Сочи снова планируют восстановить мозаики Зураба Церетели

Исторические мозаики Сочи требуют срочной реставрации. Фото: max.ru/agproshunin

Мэр Сочи Андрей Прошунин провел рабочую встречу с президентом Российской академии художеств Василием Церетели. Главной темой обсуждения стало состояние двух мозаичных комплексов авторства Зураба Церетели в Адлерском курортном городке.

Композиции «Морской мир» и «Коралл», созданные в 1937 году мастером-монументалистом, когда-то были одной из визитных карточек курорта. Сегодня они находятся в плачевном состоянии.

«Разделяю обеспокоенность состоянием комплексов „Морской мир“ и „Коралл“. Они представляют огромную архитектурную и историческую ценность для жителей и гостей города. Нам необходимо найти эффективные решения для комплексной реставрации, соблюдая при этом градостроительные параметры», — отметил глава города.

Прошунин отмтеил: задача состоит не только в восстановлении самих панно, но и в благоустройстве прилегающей территории с сохранением исторического облика места. Вопрос находится на личном контроле мэра и президента Академии художеств.