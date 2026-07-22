Ким поможет пострадавшим и семье погибшего при атаке на склад в Краснодаре

Татьяна Ким пообещала помочь семье погибшего сотрудника склада в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате новых террористических атак на российскую гражданскую инфраструктуру работа двух крупных логистических центров Wildberries была нарушена. Удары были нанесены в ночь на среду по складам в Краснодаре и Невинномысске. По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, еще 15 получили травмы. После взрывов загорелись оба комплекса, площадь каждого из которых составляет 100 тысяч квадратных метров; для ликвидации пожара пришлось задействовать авиацию. Сотрудники и находящиеся на объектах люди были эвакуированы.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что работа сервиса будет восстановлена в течение суток. Компания также подтвердила, что окажет необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших.

В Кремле отметили, что правительство уже занимается вопросом компенсаций для малых и средних предпринимателей, понесших убытки. Поддержку пострадавшему бизнесу также пообещали оказать отечественные банки. В ООН призвали провести расследование ударов по складам Wildberries, которые могут быть квалифицированы как военное преступление.