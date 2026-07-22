Краевой суд отменил решение о частной собственности на участок в Краснодаре

Суд вернул муниципалитету землю в центре Краснодара Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, восстановив права муниципалитета на земельный участок в историческом центре города. Ранее районный суд признал право собственности на этот объект за частным лицом, однако краевой суд отменил это решение.

Как установило ведомство, участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров был выведен из муниципальной собственности с нарушением земельного и жилищного законодательства. Не согласившись с вердиктом первой инстанции, прокурор Краснодара обжаловал дело в апелляционном порядке.

В результате пересмотра дела право собственности было официально закреплено за муниципалитетом. Кадастровая стоимость возвращенного актива превышает 34 миллиона рублей. Решение суда вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры.