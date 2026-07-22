Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 20:41

Краевой суд отменил решение о частной собственности на участок в Краснодаре

Прокуратура вернула Краснодару земельный участок стоимостью 34 млн рублей
Евгения ХАЛИКОВА
Суд вернул муниципалитету землю в центре Краснодара

Суд вернул муниципалитету землю в центре Краснодара

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, восстановив права муниципалитета на земельный участок в историческом центре города. Ранее районный суд признал право собственности на этот объект за частным лицом, однако краевой суд отменил это решение.

Как установило ведомство, участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров был выведен из муниципальной собственности с нарушением земельного и жилищного законодательства. Не согласившись с вердиктом первой инстанции, прокурор Краснодара обжаловал дело в апелляционном порядке.

В результате пересмотра дела право собственности было официально закреплено за муниципалитетом. Кадастровая стоимость возвращенного актива превышает 34 миллиона рублей. Решение суда вступило в законную силу и находится на контроле прокуратуры.