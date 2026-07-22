В Сочи с начала года изъяли 23 тысячи литров нелегального алкоголя

Более 23 тысяч литров контрафакта изъяли в Сочи за полгода Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2024 года в Сочи провели более 300 рейдов по борьбе с незаконной торговлей спиртным. По итогам проверок из оборота изъяли около 23 тысяч литров суррогата и контрафакта. Продукция реализовывалась без лицензий, обязательной маркировки и необходимых сопроводительных документов.

Как сообщил директор департамента потребительской сферы и услуг администрации Сочи Александр Девин мониторинг ведется во всех районах города. В рейдах задействованы сотрудники полиции, профильного департамента и участковые уполномоченные. Особое внимание уделяется пресечению ночных продаж нелегального алкоголя и профилактической работе с жителями.

Параллельно администрация проводит встречи с представителями торговли и санаторно-курортного сектора. На них обсуждаются риски работы с теневыми поставщиками, а владельцам объектов рекомендуют активнее информировать персонал и посетителей о признаках поддельной продукции.

В мэрии напоминают: проверить легальность напитка можно через мобильные приложения «АнтиКонтрафакт Алко» и «Честный знак», а также по акцизной марке. Покупателям также стоит обращать внимание на кассовый чек с QR-кодом — его отсутствие может указывать на нарушение закона.