Фонд микрофинансирования Кубани выдаст бизнесу 2 млрд рублей льготных займов

Предприниматели получили более 1 млрд рублей господдержки Фото: Ольга ЮШКОВА.

До конца 2026 года Фонд микрофинансирования Краснодарского края направит около 2 миллиардов рублей на предоставление льготных займов бизнесу. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как отметили в пресс-службе краевой администрации, работа по поддержке предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сегодня система региональной помощи включает свыше 220 инструментов, среди которых гранты, субсидии, гарантии и микрозаймы.

«В Краснодарском крае работают более 330 тысяч организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. И год от года мы создаем для них комфортные условия для ведения бизнеса, развивая региональную систему мер поддержки, — сказал Кондратьев. — Одни из самых востребованных инструментов – микрозаймы на льготных условиях».

Так, только с начала 2026 года Фонд микрофинансирования края предоставил бизнесу свыше 300 займов на сумму более 1 миллиарда рублей.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края разработал более 20 специализированных программ, позволяющих предпринимателям привлекать средства по ставкам от 0,1% до 6,5% годовых. Такой механизм позволяет представителям МСП модернизировать производство, открывать новые направления и развивать собственное дело на выгодных условиях.