Ветеран войны из Усть-Лабинска Юлия Кондакова отмечает 101-летие

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил с днем рождения жительницу Усть-Лабинска, ветерана Великой Отечественной войны Юлию Кондакову. 23 июля ей исполнился 101 год.

Боевой путь Юлии Кирилловны начался с первых дней войны. Еще будучи совсем юной, она трудилась в госпитале в Подмосковье, где выхаживала тяжелораненых красноармейцев и одновременно осваивала профессию медсестры. Как только ей исполнилось 18 лет, девушка добровольно отправилась на передовую.

Кондакова спасала жизни защитников Москвы и Ленинграда, проявляя мужество в самых тяжелых условиях. За самоотверженную службу она удостоилась высоких наград: медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Москвы» и «За Победу над Германией».

В послевоенные годы Юлия Кондакова переехала в Краснодарский край. Свою мирную жизнь она также посвятила медицине, долгие годы проработав старшей медсестрой в детской поликлинике Усть-Лабинска.

«От всей души желаю нашему уважаемому ветерану крепкого здоровья, тепла близких и благополучия. Мы никогда не забудем тот великий подвиг, который совершил наш народ-победитель», — написал в своих соцсетях Вениамин Кондратьев.