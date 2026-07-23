Ученому и преподавателю – от благодарных ушаковцев

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

17 июля в новом учебно-лабораторном корпусе «Юг» Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова состоялось открытие исторического зала, посвященного профессору Сергею Борисовичу Ольшамовскому.

Ученый, кандидат технических наук, заслуженный деятель науки Кубани, внес выдающийся вклад в становление и развитие морского образования Юга России. В 1978 году Сергей Борисович стал первым начальником кафедры «Технические средства судовождения» и бессменно руководил ею почти три десятилетия (по 2006 год). Под его началом были определены и ключевые направления преподавания: безопасность мореплавания и маневрирование крупнотоннажными судами.

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

По учебникам Ольшамовского и сегодня учатся курсанты. Трехтомник «Повышение безопасности мореплавания», пособие «Судовождение и правила плавания по внутренним судоходным путям» остаются настольными книгами уже для нескольких поколений судоводителей.

В 2002 году Указом Президента Российской Федерации Сергей Ольшамовский был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Под его руководством осуществлялись важнейшие исследования: обоснование безопасных габаритов супертанкеров после ввода в эксплуатацию терминала КТК в порту Новороссийск; анализ пропускной способности проливов Босфор и Дарданеллы, а также другие работы государственной важности.

Память об ученом и педагоге бережно сохраняется в стенах университета. Теперь – в отдельном историческом зале, куда будут часто приходить и курсанты, и коллеги, и близкие человека, посвятившего всю свою жизнь морскому образованию на Кубани.