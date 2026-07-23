Где в Новороссийске есть бензин 23 июля 2026

В Новороссийске работают 26 АЗС Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новороссийске сохраняется особый режим работы автозаправочных станций. По данным мониторинга на утро 23 июля, топливо отпускают на 26 АЗС, еще шесть станций временно не осуществляют продажу горючего.

Как рассказали в пресс-службе администрации города-героя, на всех действующих заправках действуют ограничения, введенные собственниками: топливо выдают только в топливные баки автомобилей, при этом объем заправки ограничен — лимиты варьируются от 20 до 60 литров на одно транспортное средство.

Доступность марок топлива:

- АИ 92 есть на всех 26 работающих АЗС;

- АИ 95 — на 22 станциях;

- дизельное топливо — также на 22 АЗС;

- АИ 100 доступен лишь на одной заправке.

Ряд станций в Цемдолине (на ул. Ленина и ул. Суворовской) обслуживает только спецтранспорт и клиентов по топливным картам — жителей просят не посещать эти АЗС без необходимости.

Топливо представлено на станциях разных сетей

«Роснефть» — на площадках в Мысхакском шоссе, Цемдолине, Кирилловке и Верхнебаканском;

«Лукойл» — на нескольких точках, включая пр. Дзержинского, ст. Раевскую, ул. Куникова и Сухумское шоссе (на последней, в частности, есть и редкий АИ 100);

«Газпром», «Газпромнефть», «Rusoil», «Татнефть», «Уфим нефть» и «Ягуар» также обеспечивают отпуск горючего на своих АЗС с разным набором марок;

у сети «Уфим нефть» на АЗС на Сухумском шоссе ассортимент ограничен — там доступны только АИ 92 и ДТ, на остальных станциях сети — полный набор (АИ 92, АИ 95, ДТ).

Для нужд сельского хозяйства организовано специальное место отпуска ГСМ — выдача горюче смазочных материалов проходит в установленное время.

Оперативно проверить наличие топлива на АЗС Новороссийска можно с помощью чат бота платформы MAX .

Жителей и водителей просят не закупать топливо впрок: это позволит снизить нагрузку на станции, сократить очереди и сохранить доступность горючего для всех категорий потребителей, в том числе для экстренных и хозяйственных служб.