Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 июля 2026 8:48

Серия ДТП произошла на Дублере в Сочи из-за разлитого масла

В Сочи водитель не заметил предупреждение и врезался в спецтехнику экстренных служб
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Произошла серия ДТП

Произошла серия ДТП

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 22 июня на Дублере Курортного проспекта в Сочи произошла серия дорожно-транспортных происшествий, которая практически парализовала движение в сторону центра. Тоннели федеральной трассы превратились в многокилометровую пробку, пишет kuban.aif.ru.

По словам очевидцев в социальных сетях, инцидент начался с локальной аварии на одной из полос. ГСМ возле Дублера на улице Яна Фабрициуса разлил трактор. Из-за скользкого покрытия автомобили начали терять управление и сталкиваться друг с другом.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Чтобы обезопасить зону работ, пожарные расчеты заняли полосу, а на электронных информационных табло над ней зажегся запрещающий сигнал — красный крест.

Однако предотвратить новые столкновения не удалось. Один из водителей проигнорировал световые предупреждения и продолжил движение по закрытому участку на высокой скорости. Заметив стоящую впереди пожарную спецмашину, он предпринял попытку экстренного торможения. Однако из-за разлитого на асфальте топлива автомобиль не смог вовремя остановиться, ушел в занос и врезался в технику спасателей.

Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока не поступало.