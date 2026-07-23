Серия ДТП произошла на Дублере в Сочи из-за разлитого масла

Произошла серия ДТП Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 22 июня на Дублере Курортного проспекта в Сочи произошла серия дорожно-транспортных происшествий, которая практически парализовала движение в сторону центра. Тоннели федеральной трассы превратились в многокилометровую пробку, пишет kuban.aif.ru.

По словам очевидцев в социальных сетях, инцидент начался с локальной аварии на одной из полос. ГСМ возле Дублера на улице Яна Фабрициуса разлил трактор. Из-за скользкого покрытия автомобили начали терять управление и сталкиваться друг с другом.

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Чтобы обезопасить зону работ, пожарные расчеты заняли полосу, а на электронных информационных табло над ней зажегся запрещающий сигнал — красный крест.

Однако предотвратить новые столкновения не удалось. Один из водителей проигнорировал световые предупреждения и продолжил движение по закрытому участку на высокой скорости. Заметив стоящую впереди пожарную спецмашину, он предпринял попытку экстренного торможения. Однако из-за разлитого на асфальте топлива автомобиль не смог вовремя остановиться, ушел в занос и врезался в технику спасателей.

Официальных комментариев от Госавтоинспекции пока не поступало.