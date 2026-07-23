Фото: ЮРПСО МЧС России

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России провели непростую 18-часовую операцию по эвакуации 23-летнего туриста с озера Кардывач в горах Сочи. Молодой человек оказался в критическом состоянии на высоте 1838 метров из-за сильного отравления.

Сигнал о помощи поступил в МЧС через службу 112. Звонивший сообщил, что его сыну резко стало плохо, он не может передвигаться самостоятельно. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась объединенная группировка спасателей, включающая силы ЮРПСО МЧС России, краевой службы «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического спасательного центра.

В горах Сочи спасли туриста с отравлением

Доехав на внедорожниках до Энгельмановых полян, спасатели продолжили путь пешком по труднопроходимой местности. Прямо на месте медик ЮРПСО МЧС России оказала парню необходимую доврачебную помощь, поставив капельницу. После стабилизации состояния молодого человека эвакуировали верхом на лошади до места стоянки автомобилей, откуда доставили в приемное отделение городской больницы и передали врачам.

«Известно, что группа, в составе которой был спасенный сочинец, свой маршрут в МЧС не регистрировала», – сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости обязательной регистрации маршрутов в горах, что существенно облегчает и ускоряет проведение поисково-спасательных работ в случае чрезвычайных ситуаций.