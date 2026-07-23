Где в Анапе есть бензин 23 июля 2026

Количество работающих АЗС в Анапе выросло до 28 Фото из архива КП

В Анапе работают 28 заправок 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На восьми заправках топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта. На 14 АЗС действуют ограничения на количества бензина, которое можно приобрести. Отпуск топлива в канистры и другие емкости на всех заправках ограничен.

АИ-92 в наличии на 26 заправках, АИ-95 – на 24. АИ-100 отпускают на двух заправках. Дизельное топливо есть на 26 станциях.

«Убедительная просьба не закупать топливо впрок – это поможет обеспечить его доступность для всех водителей и сократить очереди на АЗС», – призвали в мэрии Анапы.