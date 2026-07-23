На Кубани приставы помогли семье вернуть занятую родственницей квартиру Фото из архива КП

В Армавире приставы помогли семье вернуть занятую родственницей квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.

Женщина проживала в квартире, которая ей не принадлежит. Ранее она владела 1/12 долей. Но после смерти бывшего мужа приняла компенсацию от других наследников и утратила право на жилье.

При этом выезжать из квартиры женщина не собиралась. И, несмотря на законные требования покинуть жилье, продолжала находиться в нем. Скандалы и аморальное поведение женщины привели к тому, что собственникам – женщине с детьми – пришлось покинуть принадлежащий им дом и снять квартиру.

Тем временем в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о выселении их родственницы. Суд обязал женщину покинуть помещение. Но все требования она продолжала игнорировать.

Тогда судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного выселения. Вещи и мебель женщины вывезли подрядной организацией. А квартиру передали законным владельцам.