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НовостиОбщество23 июля 2026 10:30

На Кубани приставы помогли семье вернуть занятую родственницей квартиру

Суд обязал жительницу Армавира выехать из квартиры, которая ей не принадлежит
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани приставы помогли семье вернуть занятую родственницей квартиру Фото из архива КП

На Кубани приставы помогли семье вернуть занятую родственницей квартиру Фото из архива КП

В Армавире приставы помогли семье вернуть занятую родственницей квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ФССП по Краснодарскому краю.

Женщина проживала в квартире, которая ей не принадлежит. Ранее она владела 1/12 долей. Но после смерти бывшего мужа приняла компенсацию от других наследников и утратила право на жилье.

При этом выезжать из квартиры женщина не собиралась. И, несмотря на законные требования покинуть жилье, продолжала находиться в нем. Скандалы и аморальное поведение женщины привели к тому, что собственникам – женщине с детьми – пришлось покинуть принадлежащий им дом и снять квартиру.

Тем временем в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о выселении их родственницы. Суд обязал женщину покинуть помещение. Но все требования она продолжала игнорировать.

Тогда судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного выселения. Вещи и мебель женщины вывезли подрядной организацией. А квартиру передали законным владельцам.