В Черном море атакован шедший из Тамани в Трабзон турецкий сухогруз

В Черном море атакован БПЛА шедший из Тамани в Трабзон турецкий сухогруз Фото из архива КП

В Черном море шедший из Тамани в Трабзон турецкий сухогруз атакован БПЛА. Один член экипажа погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Сухогруз Mv Reyhan Sar перевозил из порта Тамань в Трабзон уголь. Сухогруз шел под турецким флагом и было приписан к порту Стамбул.

Есть версия, что атака произошла в районе Новороссийска. По другим данным, все случилось в международных водах Черного моря у побережья Самсуна.

Само судно повреждено, но может продолжать движение. На борту усилены меры безопасности – проводятся поисково-спасательные мероприятия и техническое обследование.