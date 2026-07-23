Гастроэнтеролог из Краснодара предупредила о серьезных рисках «арбузной диеты»

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Популярные в социальных сетях экстремальные способы похудения с помощью «арбузной диеты» могут нанести существенный вред здоровью и привести к сбоям в работе внутренних органов. Об этом в беседе с телеканалом «Краснодар» сообщила врач-гастроэнтеролог высшей категории Марина Игнатенко.

По словам специалиста, быстрый результат при таком типе питания обусловлен не сжиганием жира, а потерей организмом жидкости и резким уменьшением объема потребляемой пищи. При этом питание только одним продуктом лишает человека жизненно важных белков, жиров и микроэлементов.

«Арбузная диета небезопасна. Она может привести к дефициту питательных веществ, нарушению водно-электролитного баланса, обезвоживанию, диарее и повышенной нагрузке на почки. Кроме того, подобные ограничения становятся серьезным стрессом для организма», — подчеркнула Игнатенко.

Врач также обратила внимание, что в арбузе содержится значительное количество природных сахаров. Это делает моно-диету опасной для людей с сахарным диабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена. Гастроэнтеролог напомнила, что безопасное снижение веса возможно только при комплексном подходе и сбалансированном питании.