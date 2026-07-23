Глава комитета ГД Тарбаев назвал вызовом текущий уровень въездного туризма в РФ

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Текущий показатель въездного туризма в 4–5 млн иностранных гостей в год является крайне низким для России и представляет собой серьезный вызов. Об этом в беседе с RTVI заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Парламентарий подчеркнул, что государственная задача предполагает рост числа иностранных туристов до 16 млн человек к 2030 году.

«А я считаю, что вообще мы должны все 30 млн принимать через 10 лет, и все для этого у нас есть», — добавил Тарбаев.

По мнению депутата, ключевым препятствием для кратного увеличения турпотока является ограниченная емкость отечественного рынка, а не только международная обстановка. «Мы больше, чем сейчас позволяет емкость нашего рынка, принять туристов не сможем. Тот же условный Эрмитаж не будет работать 25 часов в сутки. Поэтому наша главная задача — увеличивать емкость инфраструктуры», — пояснил он.

При этом Тарбаев положительно оценил совокупность мер по упрощению визовых режимов, принятых за последние годы, включая введение электронных виз и продление президентом РФ Владимиром Путиным безвизового въезда для организованных групп граждан Китая до конца 2027 года.