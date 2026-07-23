Участники СВО с инвалидностью получат именную премию губернатора Кубани Фото: пресс-служба администрации региона

Участники СВО с инвалидностью получат именную премию губернатора Кубани. Прием заявок продолжается, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Премия составляет 150 тысяч рублей. Всего выплату получат по три человека в шести номинациях. Это направления «За достигнутые успехи в общественной, волонтерской деятельности», «За достигнутые успехи в области культуры, литературы, искусства, науки и техники» и «За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта». Детей наградят в номинациях «За достигнутые успехи в области культуры, литературы, искусства, науки и техники» и «За достигнутые успехи в области физической культуры и спорта, общественной, волонтерской деятельности».

Участники СВО получат выплаты в номинации «За достигнутые успехи в общественной, волонтерской деятельности, в областях культуры, литературы, искусства, науки и техники, физической культуры и спорта».

Заявки принимают до 1 августа. Кандидатов могут выдвигать органы исполнительной власти региона, органы местного самоуправления, общественные организации инвалидов. Лауреаты, награжденные премией до 2013 года включительно, могут выдвигаться повторно.