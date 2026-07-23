Астроном Иванов рассказал, кто увидит солнечное затмение 12 августа

Увидят ли солнечное затмение жители Кубани Фото из архива КП

Солнечное затмение произойдет 12 августа, но наблюдать его смогут далеко не все. Кому повезет стать свидетелем этого явления, рассказал руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО, заведующий обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

По словам эксперта, затмение начнется в 19:30 по московскому времени и завершится после 22:00. Увидеть его смогут только в тех регионах, где Солнце в этот период находится над горизонтом.

В России, пояснил Иванов, явление будет доступно для наблюдения на самых северных территориях европейской части – там, где сейчас длится полярный день. Также затмение будет видно на территории США и Гренландии.

А вот жителям Краснодарского края, к сожалению, в этот раз не повезет – затмение 12 августа на Кубани видно не будет, пишет интернет-портал «Кубань 24».