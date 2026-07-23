Движение на трассе М-4 «Дон» в сторону Краснодара будут поэтапно ограничивать Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Движение на М-4 «Дон» в сторону Краснодара будут поэтапно ограничивать. Речь идет об участке трассы на 1120-м км. Здесь выполнят дорожные работы, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

С 27 июля работы будут проводить на одной полосе, с 3 августа – на другой полосе. Ограничения в районе Цукеровой Балки снимут в середине августа 2026 года.

В выходные дни ограничения, связанные с сужением проезжей части, временно снимут. Водителей просят учитывать изменения, обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку. Пользователям программы лояльности «Автодора», попавшим в затор, начислят баллы по условиям программы.