На Кубани работает горячая линия для предпринимателей после атаки на склад

Для предпринимателей работает горячая линия Центра «Мой бизнес» Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани работает горячая линия для пострадавших из-за атаки на склад предпринимателей. Поддержку оказывает региональный фонд развития бизнеса.

Напомним, склад, атакованный БПЛА в Краснодаре, временно приостановил работу.

«Это стало серьезным испытанием для региональных компаний, использовавших логистический центр для хранения и отгрузки товаров. Сейчас важно оперативно помочь бизнесу сориентироваться в доступных инструментах поддержки. Мы готовы максимально задействовать весь комплекс региональных механизмов – от консультационного сопровождения до гарантийной поддержки и льготного финансирования», – сказала руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлия Приходько.

Для предпринимателей работает горячая линия Центра «Мой бизнес» по номеру 8 (800) 707-07-11 . Специалисты помогут подобрать подходящие инструменты, зафиксируют обращения пострадавших, каждое из которых рассмотрят индивидуально. Лично можно обратиться в центры в Краснодаре по улице Трамвайной 2/6 (БЦ «Меркурий») и по улице Северной, 405 (инновационный центр «Аквариум»).

Для малого и среднего бизнеса в регионе доступно большое количество мер господдержки. Одни из самых популярных – это консультации по самым актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе финансовые, юридические и организационные аспекты.

Востребованы и гарантийные поручительства. Предприниматели привлекают заемные средства, если не хватает собственного залога, и льготные микрозаймы.

О действующих мерах господдержки малого и среднего бизнеса подробнее можно узнать на сайте Центра «Мой бизнес».