Жительницу Кубани обманули на сайте знакомств и украли 800 тысяч рублей Фото из архива КП

Мошенники обманули жительницу Кубани на сайте знакомств и украли 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Жертвой мошенников стала 34-летняя жительнице Приморско-Ахтарска. На сайте знакомств она переписывалась с мужчиной, который предложил ей заработать на бирже.

Собеседник порекомендовал якобы проверенных консультантов по покупке и продаже активов. Трейдеры, которые на самом деле оказались мошенниками, объяснили схему заработка.

По ссылке, которую прислали аферисты, женщина зарегистрировалась на онлайн-платформе. На разные абонентские номера она переводила крупные суммы денег и ждала прибыль. Мошенники высылали ей ложные доказательства того, что на платформу поступают доходы.

Вскоре женщина решила вывести заработок. Но мошенники перестали выходить на связь. Лишившись более 800 тысяч рублей, она обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.