Росавиация ограничила транзитные полеты через Москву для рейсов на юг

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Росавиация ввела временные ограничения на транзитные полеты через воздушное пространство московского авиаузла (Шереметьево, Внуково, Домодедово) до 26 августа. Меры коснутся рейсов, следующих с северо-запада на юг России, в том числе в Сочи.

Согласно новым правилам, запрещены транзитные перелеты без посадки в столице, а также снижена предельная высота полетов для гражданских судов в этой зоне. По оценкам экспертов, время в пути для таких рейсов может увеличиться на 5–30 минут.

Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с «Бизнес ФМ Краснодар» пояснил, что ограничения напрямую связаны с безопасностью и введением плана «Ковер» при угрозах атак БПЛА. «Когда идет такое объявление, надо максимально быстро очистить воздушное пространство. Транзитные самолеты не должны находиться в этой зоне, поэтому их уводят в сторону. На стоимости билетов это не отразится, так как авиакомпании заранее закладывают подобные риски в тарифы», — отметил эксперт.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян считает, что незначительное увеличение времени в пути не снизит спрос на авиабилеты в Сочи, так как альтернативы в виде поездов на пике сезона практически отсутствуют. Однако он отметил новый тренд: из-за задержек в Сочи туристы стали втрое чаще выбирать аэропорт Сухума (Абхазия), добираясь оттуда в Адлер или Сириус.

При этом Мкртчян зафиксировал падение спроса на автомобильные поездки к морю на 20%. Это связано с текущим топливным кризисом и многочасовыми очередями на АЗС в южных регионах России.