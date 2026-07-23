Выборы-2026 на Кубани под контролем: Общественный штаб обсудил наблюдение и работу со СМИ

На Кубани обсудили наблюдение за выборами депутатов Госдумы

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы РФ, которые состоятся в 2026 году, в Краснодаре прошло заседание постоянно действующего Общественного штаба по наблюдению за выборами в Краснодарском крае. Главными темами стали задачи общественного контроля, взаимодействие со средствами массовой информации и подписание ключевого соглашения с непарламентскими политическими партиями.

В заседании приняли участие члены Общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе, представители региональных отделений непарламентских политических партий, а также журналисты. В режиме онлайн к обсуждению присоединились члены общественных штабов из 44 муниципалитетов Краснодарского края, что говорит о масштабности и системности подхода к наблюдению за выборами в регионе.

Работу Общественного штаба возглавила его руководитель, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова. Среди почетных гостей и докладчиков был член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Именно Александр Семенович выступил с первым докладом, обозначив основные задачи общественного наблюдения и экспертного сопровождения предстоящих выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2026 года. Его выступление заложило методологическую базу для дальнейшей работы всех участников процесса.

Второй вопрос повестки дня был посвящен стратегически важному взаимодействию краевого и муниципальных общественных штабов с представителями средств массовой информации в период избирательной кампании. С докладом по этой теме выступила Любовь Попова, подчеркнув роль СМИ в обеспечении информированности граждан и прозрачности выборов.

Кульминацией заседания стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Общественным штабом по наблюдению за выборами в Краснодарском крае и региональными отделениями непарламентских политических партий. Церемония подписания, которую провела Любовь Попова, стала важным шагом к расширению диалога и обеспечению максимально широкого общественного контроля за ходом голосования.