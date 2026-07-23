Инженер рассказал, как охладить квартиру в жару без кондиционера

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Снизить температуру в жилом помещении во время летнего зноя без использования дорогостоящей климатической техники можно с помощью простых и доступных бытовых приемов. Об этом в беседе с телеканалом «Краснодар» рассказал инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов.

По словам специалиста, главным источником нагрева комнат являются прямые солнечные лучи. В связи с этим в часы высокой солнечной активности окна необходимо закрывать шторами, жалюзи или специальной солнцезащитной пленкой.

Проветривать квартиру эксперт рекомендует исключительно в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха на улице опускается ниже, чем в помещении. В разгар жары открытые окна дадут обратный эффект и лишь нагреют воздух в доме.

Для создания прохлады Сафронов также советует правильно использовать вентилятор: его следует направлять не на людей, а использовать для циркуляции воздушных потоков, установив перед лопастями емкости со льдом или холодной водой. Кроме того, инженер рекомендовал отключать от сети неиспользуемые электроприборы (компьютеры, телевизоры), которые выделяют дополнительное тепло, и отказаться от темного плотного текстиля в интерьере.