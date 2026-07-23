Новосибирский педагог раскрыла секрет домашней анимации

Новосибирский педагог помогает детям оживлять свои миры в мультфильмах Фото: предоставлено героиней публикации

Елена Череченко работает педагогом в новосибирской детской студии мультипликации «КартоКино», где помогает юным авторам воплощать в жизнь любые задумки. Помимо анимации она ведет кукольную мастерскую – учит детей шить кукол, лепить из полимерной глины, создавать миниатюры. А в свободное время Елена шьет сумки, рюкзаки и делает блокноты.

В мультипликацию педагог пришла в 2020 году, когда после декрета решила развить свое давнее увлечение. Сначала изучала анимацию вместе с собственными детьми, а затем начала передавать навыки другим.

«Первой работой стал наш совместный небольшой мультик-приглашение в студию. Я придумала персонажа, олицетворяющего студию. Им стал ворон Картончик, которого дети очень любят. Он является символом нашей студии», – рассказала Елена Череченко «Горсайту».

Процесс создания мультфильма трудоемкий, но увлекательный – от разработки истории и раскадровки до отрисовки фонов, съемки и озвучки. В студии используют две основные техники. Это перекладная, когда персонажи и предметы рисуются отдельно от фона, их части двигаются и фотографируются покадрово, и рисованную, в которой каждое движение перерисовывается на новом листе. Одна секунда экранного времени состоит из 12 кадров. Поэтому даже короткий 2,5–3-минутный мультфильм занимает весь учебный год.

«Самое сложное всегда – это отрисовать фоны и персонажей, а также снять сцены. Я стараюсь разнообразить занятия, чтобы дети переключались и не уставали от рутины. Самое волшебное – видеть, как твои персонажи оживают!» – сказала педагог.

В студию приходят дети с пяти лет. Мультипликация развивает трудолюбие, мелкую моторику, воображение и смелость. Педагог отмечает, что ребята часто придумывают истории о себе – о своих мечтах, желаниях и победах, скрываясь за вымышленными героями. Навсегда в памяти Елены остался мультфильм «О, Ах!» ее ученика, над которым мальчик трудился целых три года.

Сама Елена пока не создает собственные работы, но мечтает попробовать себя в жанре анимадок – гибриде документального кино и анимации.

«Давно уже заглядываюсь на анимадок и мечтаю снять мультфильм в этом жанре. В августе у нас будет летняя программа, и как раз в ее рамках мы планируем создать такой фильм», – поделилась Елена.

Она также раскрыла секрет домашней анимации – достаточно телефона, программы для покадровой съемки, сюжета и нарисованных персонажей с фонами.