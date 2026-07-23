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НовостиПроисшествия23 июля 2026 13:58

Жительница Краснодара прокатила мужа на капоте авто из-за ссоры и получила штраф

Полиция оштрафовала на 500 рублей жительницу Краснодара, прокатившую мужа на капоте автомобиля
Светлана ОВДЕЙ
Полицейские составили протокол Фото из архива КП

Полицейские составили протокол Фото из архива КП

Жительница Краснодара прокатила мужа на капоте авто из-за ссоры и получила штраф. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Автомобиль Hyundai Solaris двигался по улице Черкасской. На капоте находился мужчина, что вызвало вопросы у очевидцев.

Полицейские выяснили, что автомобилем управляла 50-летняя местная жительница. Женщина поругалась с мужем. Тогда супруг залез на капот, а водитель нажала на педаль газа.

«Теперь эмоции улеглись, а вот протокол остался. За нарушение правил перевозки людей ей предстоит выплатить штраф – 500 рублей», – сообщили в УМВД Краснодара.

Сама женщина пообещала больше так не делать.