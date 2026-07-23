Полицейские составили протокол Фото из архива КП

Жительница Краснодара прокатила мужа на капоте авто из-за ссоры и получила штраф. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Автомобиль Hyundai Solaris двигался по улице Черкасской. На капоте находился мужчина, что вызвало вопросы у очевидцев.

Полицейские выяснили, что автомобилем управляла 50-летняя местная жительница. Женщина поругалась с мужем. Тогда супруг залез на капот, а водитель нажала на педаль газа.

«Теперь эмоции улеглись, а вот протокол остался. За нарушение правил перевозки людей ей предстоит выплатить штраф – 500 рублей», – сообщили в УМВД Краснодара.

Сама женщина пообещала больше так не делать.