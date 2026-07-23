В Краснодарском крае сократилось количество ДТП на федеральных трассах Фото из архива КП

В Краснодарском крае сократилось количество ДТП на федеральных трассах с начала 2026 года. Так, серьезные улучшения зафиксированы на трассе А-147 в Сочи. Число происшествий уменьшилось на 24%, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

На 26% сократилось количество ДТП на трассе А-290 Новороссийск – Керчь, на 50% – на скоростном направлении трассы А-149 Адлер – Красная Поляна. На трассах в границах федеральной территории «Сириус» зафиксировано на 44% меньше ДТП.

«Общее количество происшествий в сравнении с 2025 годом снизилось на 8%, число раненых и погибших в авариях сократилось на 2%», – сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье» об обстановке на подведомственных трассах.

При этом с начала 2026 года увеличилось число ДТП на федеральных трассах, проходящих по территории Адыгеи. Количество происшествий выросло на 39%.

«Тенденция к уменьшению количества инцидентов на дорогах наметилась в 2025 году, и пока она сохраняется. Специалисты связывают это с проводимой системной работой по анализу и профилактике ДТП во взаимодействии с Госавтоинспекцией. Регулярно проводятся пропагандистские и просветительские мероприятия, в том числе в детских учебных заведениях», – добавили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Одна из мер профилактики – претензионно-исковая деятельность. С виновников ДТП взыскивают в пользу государства ущерб, нанесенный дорожной инфраструктуре. Большинство таких случаев зафиксировано в Сочи. Объем взыскиваемых средств превышает 10 млн рублей ежегодно.

«В целях профилактики ДТП с тяжкими последствиями, оказания помощи отдыхающим, регулирования дорожного движения в заторовых местах обеспечено круглосуточное выставление нарядов на федеральных трассах. На динамических информационных табло федеральных автодорог выводятся сообщения по пропаганде безопасности дорожного движения, организована межведомственная акция “Безопасная дорога в отпуск”, на АЗС распространяются памятки и листовки», – сказал заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Матвеев.

Безопасность дорожного движения повышают и с помощью устройства освещения. На трассе А-147 в течение четырех лет появляются новые линии электроосвещения. До конца 2028 года планируется установить еще 1100 светильников. Сплошное освещение на трассах А-146 Краснодар – Верхнебаканский и Р-217 «Кавказ» обустроят в ближайшее время.