В Новороссийске пройдет забег в тельняшках ко Дню ВМФ Фото из архива КП

Новороссийск отметит День Военно-Морского Флота массовым забегом в тельняшках. Спортивная акция состоится в субботу, 25 июля.

Сбор участников назначен на 7:00 на площади у крейсера-музея «Михаил Кутузов». Сначала для детей и взрослых проведут общую зарядку. Затем участники всех возрастов в тельняшках начнут забег. Об этом «КП»-Кубань» сообщили в городской администрации.

Сам День Военно-Морского Флота отметят в воскресенье 26 июля. В Новороссийске пройдут локальные памятные мероприятия с возложением цветов на территории военно-морской базы и в районах города.

День ВМФ традиционно отмечают в последнее воскресенье июля. Для Новороссийска, где базируется Черноморский флот и живут многие поколения военных моряков, этот праздник остается одним из главных в году.