Проезд в транспорте Краснодара будет на 8 рублей дешевле с августа по ноябрь Фото: пресс-служба городской администрации

Проезд в транспорте Краснодара будет на 8 рублей дешевле с августа по ноябрь. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Скидка будет действовать с картой «Мир».

Стоимость поездки снизится при оплате мобильным устройством с привязанной картой «Мир». Для оплаты необходимо использовать приложение Mir Pay или платежные приложения банков с поддержкой NFC. При оплате физической картой или картами других платежных систем – Visa, Mastercard – скидка действовать не будет.

Акция охватит весь общественный транспорт муниципальных и частных перевозчиков.