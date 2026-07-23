Житель Адыгеи не смог сэкономить 800 тысяч рублей при покупке Honda Civic

Суд обязал вернуть деньги за автомобиль из-за невыполненных условий Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Майкопский городской суд признал договор купли-продажи автомобиля недействительным. С иском обратился владелец иномарки, которого обманули при продаже автомобиля. Согласно договору, стоимость автомобиля Honda Civic составляла 500 тысяч рублей, которые покупатель передал продавцу в день подписания.

«Как выяснилось в ходе разбирательства, стороны достигли иной устной договоренности: сумма в 500 000 рублей являлась лишь авансом, а оставшиеся 800 000 рублей должны были быть выплачены в течение трех месяцев. Таким образом, реальная цена автомобиля составляла 1 300 000 рублей», – рассказали в Объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

Поскольку ответчик не исполнил обязательства по выплате оставшейся части суммы, истцу пришлось добиваться правды в суде. В итоге договор купли-продажи Honda Civic 2018 года выпуска был признан недействительным. Ответчик обязан вернуть транспортное средство истцу, а истец — вернуть полученные полмиллиона рублей покупателю.