Филиал фонда «Защитники Отечества» переехал в новое здание в Краснодаре

Здание военного госпиталя продолжает служить защитникам страны. Фото: max.ru/admkrai Фото: другой источник..

Краевой филиал фонда «Защитники Отечества» начал работу по новому адресу в центре Краснодара — на улице Кирова, 9. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, новое расположение сделает получение поддержки более доступным и удобным для ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

Глава региона отметил историческую значимость здания: ранее здесь располагался военный госпиталь. Таким образом, объект сохранил свое исконное предназначение, продолжая служить защитникам страны.

Фонд, созданный по поручению Президента России, работает по принципу «одного окна». Здесь ветераны могут получить юридическую помощь, содействие в трудоустройстве и реабилитации, а также помощь в оформлении выплат и получении лекарств. За время работы специалисты фонда рассмотрели и решили почти 57 тысяч обращений.

Как сообщил Вениамин Кондратьев, на региональные меры поддержки участников СВО уже направлено более 18 миллиардов рублей. Особое внимание уделяется возвращению бойцов к мирной жизни и их профессиональной реализации. Губернатор уверен, что ветераны обладают огромным потенциалом и могут внести значительный вклад в развитие экономики и других сфер Краснодарского края.