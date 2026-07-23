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НовостиОбщество23 июля 2026 16:02

Летние Кубки КВН для детей и взрослых пройдут в Краснодаре

Официальная раздача бесплатных билетов на Кубки КВН в Краснодаре стартует 1 августа
Евгения ХАЛИКОВА
Детские и взрослые команды КВН встретятся в Краснодаре. Фото: krd.ru

Детские и взрослые команды КВН встретятся в Краснодаре. Фото: krd.ru

В августе Краснодар примет летние Кубки КВН для детских и взрослых команд. Игры пройдут 22 и 23 августа в киноконцертном зале «Болгария».

«Проведение летних Кубков КВН в Краснодаре становится доброй традицией. В этом году мы организуем мероприятие уже в третий раз и будем рады приветствовать команды из самых разных регионов России в нашем гостеприимном городе», — отметил начальник управления по делам молодёжи Денис Малюков.

С 1 августа зрители смогут получить бесплатные билеты. Для этого нужно написать сообщение в официальную группу Краснодарской лиги КВН во «ВКонтакте».