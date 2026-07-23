Летние Кубки КВН для детей и взрослых пройдут в Краснодаре

В августе Краснодар примет летние Кубки КВН для детских и взрослых команд. Игры пройдут 22 и 23 августа в киноконцертном зале «Болгария».
«Проведение летних Кубков КВН в Краснодаре становится доброй традицией. В этом году мы организуем мероприятие уже в третий раз и будем рады приветствовать команды из самых разных регионов России в нашем гостеприимном городе», — отметил начальник управления по делам молодёжи Денис Малюков.
С 1 августа зрители смогут получить бесплатные билеты. Для этого нужно написать сообщение в официальную группу Краснодарской лиги КВН во «ВКонтакте».